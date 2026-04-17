Ми щоразу перемагали, але обов'язковою умовою цієї перемоги, крім нашої безперечної інтелектуальної та технологічної переваги, щоразу була надихаюча роль яскравих лідерів, які гідно відповідали на виклики наших ворогів. Черчилль 1940-го, Черчилль і Трумен 1946-го, Рейган і Тетчер 1983-го. Про це пише Андрій Піонтковський.

Трамп поховав НАТО 1

У наші дні вороги свободи, які об'єдналися у Вісь Зла (Росія, Китай, Іран), розв'язали проти нас Четверту світову війну як спробу взяти реванш за поразку СРСР у Третій світовій (холодній) війні. На цю зухвалу акцію їх спровокувала порожнеча, яка сяє в Овальному кабінеті Білого дому – формальному вмістищі поточного лідера вільного світу – вже не перше десятиліття.

Шоковим емоційним прологом Четвертої світової стала феєрична картина втечі США з Афганістану в серпні 2021 року.

Дональд Трамп, який не виконує обов'язки лідера вільного світу, відверто грає на боці наших ворогів. Про його стосунки з рашистським диктатором як з домінантним самцем красномовніше десятків статей або аналітичних довідок говорить одна їхня відома спільна фотографія.

Протягом останніх днів низка принизливих заяв Трампа на адресу НАТО означала фактично розпуск оборонного союзу. Так, маса військових та дипломатичних чиновників високого рангу продовжить комфортне життя у своїх затишних штаб-квартирах у Брюсселі та Монсі.

Але суть НАТО – це не штаби та навіть не статутні документи. Силою НАТО, яка дозволила цій визначній організації виграти Третю світову (холодну) війну проти колишнього Радянського Союзу, була абсолютна довіра мільйонів європейців до гарантій безпеки, наданих їм заокеанським партнером. І, відповідно, така ж довіра до цих гарантій у наших ворогів.

Початковою реакцією цих ворогів було теляче захоплення, яке панувало на всіх кремлівських пропагандистських каналах:

"Великий білий пан розпустив НАТО, залишивши Європу нам на поживу!";

"Коли ми дійдемо до польського кордону, вся Європа на колінах благатиме нас про помилування".

Але дуже швидко ці солодкомрійні настрої починають змінюватися. Так, альтернативно обдарований американський президент успішно поховав НАТО 1. Однак на наших очах виникає гнучка, творча та дуже вмотивована структура НАТО 2 (ми зберігаємо в абревіатурі NORTH ATLANTIC як знак вдячності Канаді, нашому найвірнішому союзнику).

Що таке НАТО 2 і як воно вже працює?

У НАТО 1 Україна два десятиліття перебувала в принизливій ролі кандидата в кандидати, попри те, що вона вже п'ятий рік поспіль єдина у світі героїчно виконує ту саму місію, заради якої НАТО і було створене – захист Європи від рашистської орди.

У НАТО 2 статус України приведений у відповідність до її історичної місії. Україна не просто повноправний член НАТО 2, вона наріжний камінь цієї організації. ЗСУ – та сама європейська армія, про створення якої десятиліттями мріяли європейські країни НАТО.

Другим ключовим елементом НАТО 2 став бурхливо зростальний у європейських і не тільки європейських країнах комплекс спільних з Україною підприємств, які виробляють зброю для України (дрони, ракети) з урахуванням її унікального бойового досвіду та найчастіше на базі українських творчих розробок.

НАТО 2 – організація без статуту, гучних декларацій і навіть без формального членства, діє все більш ефективно завдяки досягненому, нарешті, європейцями розумінню масштабу виклику, який кинули їм сили Зла, та унікальної ролі України в усуненні цієї загрози.

Благополучні європейські Афіни знають сьогодні, що якщо 300 українських спартанців не встоять, то тоді вже в їхні будинки рине п'яне своїми безкарними злочинами рашистське кримінальне бидло.

Зрада Трампа спрацювала на добру справу: критична маса європейських політиків взяла на себе повну відповідальність за долю свого континенту, що сьогодні означає – за долю українського спротиву. У зростальному обсязі Україні (тобто армії НАТО 2, яка б'ється) надається будь-яка підтримка, крім відправлення регулярних військ: фінансування, сучасне озброєння, радники, інструктори, добровольці, зокрема, пілоти шведських та французьких літаків.

Так, у Москві вже змінили платівку. Я пишу ці рядки вранці 16 квітня під погрозою вищих осіб Росії, яка рветься з усіх каналів новин, знищувати європейські міста, в яких розташовані спільні з Україною оборонні підприємства. Даються списки та локації десятків таких заводів, розкиданих по всій Європі.

Ну що ж, якщо в останній момент умовні затуліни не зупинять валдайського безумця, то НАТО 2 введе в дію регулярні війська і насамперед свою авіацію, яка зможе встановити над усією Україною NO FLY ZONE.

Емоційним прологом до явлення світу блоку НАТО 2 для мене стало гасло угорських повстанців "Ruszkik haza!", яке знову голосно прозвучало на вулицях Будапешта 70 років потому. По-перше, драматичне співпереживання з Угорським повстанням сформувало тоді в мене, шістнадцятирічного підлітка, політичні переконання на все таке довге життя.

А по-друге, гасло "Росіяни, додому!" лаконічно та чітко характеризує як програму дій, так і зміст самого існування українськоцентричної версії "НАТО 2".