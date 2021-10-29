Кінець режиму Путіна і "м'ясорубка", – Арестович про повномасштабне вторгнення Росії

Олексій Арестович вважає, що Росія не буде відкрито атакувати Україну і не піде на повномасштабне вторгнення. Мовляв, наслідки таких дій занадто великі, і Росія просто на них не погодиться.

Якщо ж Путін піде в Україну з повною силою, його чекає неминуча поразка. Про це речник української делегації Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович заявив в ефірі одного з телеканалів.

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"Вони не здатні нас перемогти"

Навіть якби Росія хотіла розв'язати тривалий конфлікт, вона не зробила б це шляхом повномасштабного вторгнення, вважає Арестович. Так Кремль не вирішить своїх політичних завдань військовим шляхом.

Будь-яке повномасштабне вторгнення в Україну означає кінець боєздатності російських збройних сил і можливий кінець режиму Путіна. Вони не здатні нас перемогти. Це буде страшна м'ясорубка, стратегічний тупик, нам не буде весело однозначно…,

– сказав Арестович.

На що наразиться Росія у разі повного вторгнення, на думку радника Єрмака:

на величезні втрати бойового і технічного складу;

на міжнародні санкції.

Наостанок Арестович назвав це "найбезглуздішою дією у зовнішній політиці". Мета ж того, що Росія підганяє свою техніку – залякати Україну. Мовляв, це звичайне брязкання зброєю.

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