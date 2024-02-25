"Кінець російській обороні": Зеленський розповів, що змінило б ситуацію на полі бою

Володимир Зеленський назвав річ, яка допомогла б кардинально змінити ситуацію на лінії фронту. За його словами, мовиться про протиповітряну оборону.

Всього десяток західних установок протиповітряної оборони змогли б кардинально змінити баланс сил на фронті. Про це Володимир Зеленський розповів на великій пресконференції, яка відбувається 25 лютого.

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Якби Україна у найближчі місяці Україна змогла б отримати 10 систем Patriot для ключових індустріальних центрів України, якби ці системи ми могли б застосувати ближче до фронту, то вони б відступили,

– сказав президент.