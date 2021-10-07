До того ж заклади мають бути заповнені лише на 50%. Про це розповіла заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров’я та соцзахисту Світлана Горбунова-Рубан 7 жовтня.
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Працівники перевірятимуть сертифікати з вакцинації
Горбунова-Рубан каже, що до керівництва закладів звертаються з проханням дотримуватися нових карантинних заходів. Зали в театрах чи кінотеатрах можуть бути наповнені тільки на половину. До того ж працівникам надають право перевіряти у відвідувачів сертифікати про вакцинацію.
Ми просимо 50% заповненості. І ставимо умови перед працівниками цих закладів, що вони стовідсотково мають бути вакциновані. Крім того, надаємо їм право перевіряти документи людей — довідки про проведену дворазову вакцинацію, сертифікати тих, хто буде приходити дивитися фільм чи спектакль,
— зазначила чиновниця.
Коронавірус у Харкові: останні новини
- Станом на 7 жовтня місто перебуває у помаранчевій зоні.
- Водночас Харківська область є лідером серед областей України за кількістю хворих на коронавірус.
- За минулу добу там зафіксували 1168 нових випадків.