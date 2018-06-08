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Кінофестиваль пам'яті відомого режисера Леоніда Кантера потребує волонтерів

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Леонід Кантер 4 червня добровільно пішов з життя
Леонід Кантер 4 червня добровільно пішов з життя / 24 канал

Організатори кінофестивалю "Кіносарай" на арт-хуторі "Обирок" на Чернігівщині, який відбудеться з 29 червня по 1 липня, шукають волонтерів.

Інформація про це зв’явилась у соцмережі Facebook.

Леонід попросив нас усіх зібратися на кінокемпі "Кіносарай" і провести дуже світлий позитивний фестиваль замість будь-яких його похорон. В організації події потрібна допомога,
– написала організатор Катерина Мізіна.

На проведення кінофестивалю розшукують кухарів, координаторів, волонтерів та музикантів. Також потрібен новий проектор.


Щоб допомогти, можна написати організаторам
 
Щоб бути волонтером, треба приїхати на 2 дні раніше заходу та залишитися на день після. А також мати з собою каремат/спальник та кружку/миску/ложку і бути завжди в гарному настрої.
 

Ну, і звісно, ми всі разом подивимося "Міфа", якому Леонід присвячував своє життя останні два роки,
– додала Мізіна.

Фестиваль відбудеться за підготовленою Леонідом Кантером програмою. На нього традиційно приїжджають режисери презентувати свої стрічки. Планується чимало кінорозваг.

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Також покажуть відомі документальні фільми "Процес" про українського політв'язня Олега Сенцова, який 26-й день голодує в російській тюрмі та "Живу ватру" про життя вівчарів у Карпатах. Окрім показів можна буде поспілкуватись з творчими командами документальних стрічок.


Співзасновником арт-хутору "Обирок" є Леонід Кантер


Так було на "Кінофестивалі" на "Обирку" у 2015-му році

Щоб стати глядачем, ви можете приїхати та на місці обрати зручний спосіб поселення: можна жити у наметі, у хостелі неподалік або у хатинці в поселенні.


На "Кіносараї" фільми дивляться лежачи на запашному сіні


На "Обирку" дитячий гамір не стихає


Зазвичай на "Кіносараї збирається близько сотні людей


Арт-хутір знаходиться неподалік лісу

"А головне – коситься свіженьке сіно в "Кіносарай" та прохолодне озеро чекає на гостей. До зустрічі на Обирку!" – закликала Мізіна.


Миловидні краєвиди Чернігівщини


Посиденьками і розмовами біля вогнища завершується кожен день на "Обирку"
 

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Новини культури
Джерело: 24 Канал
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