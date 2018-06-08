Кінофестиваль пам'яті відомого режисера Леоніда Кантера потребує волонтерів

Організатори кінофестивалю "Кіносарай" на арт-хуторі "Обирок" на Чернігівщині, який відбудеться з 29 червня по 1 липня, шукають волонтерів.

Інформація про це зв’явилась у соцмережі Facebook.

Леонід попросив нас усіх зібратися на кінокемпі "Кіносарай" і провести дуже світлий позитивний фестиваль замість будь-яких його похорон. В організації події потрібна допомога,

– написала організатор Катерина Мізіна.

На проведення кінофестивалю розшукують кухарів, координаторів, волонтерів та музикантів. Також потрібен новий проектор.



Щоб допомогти, можна написати Щоб допомогти, можна написати організаторам

Щоб бути волонтером, треба приїхати на 2 дні раніше заходу та залишитися на день після. А також мати з собою каремат/спальник та кружку/миску/ложку і бути завжди в гарному настрої.

Ну, і звісно, ми всі разом подивимося "Міфа", якому Леонід присвячував своє життя останні два роки,

– додала Мізіна.

Фестиваль відбудеться за підготовленою Леонідом Кантером програмою. На нього традиційно приїжджають режисери презентувати свої стрічки. Планується чимало кінорозваг.

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Також покажуть відомі документальні фільми "Процес" про українського політв'язня Олега Сенцова, який 26-й день голодує в російській тюрмі та "Живу ватру" про життя вівчарів у Карпатах. Окрім показів можна буде поспілкуватись з творчими командами документальних стрічок.



Співзасновником арт-хутору "Обирок" є Леонід Кантер





Так було на "Кінофестивалі" на "Обирку" у 2015-му році

Щоб стати глядачем, ви можете приїхати та на місці обрати зручний спосіб поселення: можна жити у наметі, у хостелі неподалік або у хатинці в поселенні.



На "Кіносараї" фільми дивляться лежачи на запашному сіні





На "Обирку" дитячий гамір не стихає





Зазвичай на "Кіносараї збирається близько сотні людей





Арт-хутір знаходиться неподалік лісу

"А головне – коситься свіженьке сіно в "Кіносарай" та прохолодне озеро чекає на гостей. До зустрічі на Обирку!" – закликала Мізіна.





Миловидні краєвиди Чернігівщини





Посиденьками і розмовами біля вогнища завершується кожен день на "Обирку"

