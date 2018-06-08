Кінофестиваль пам'яті відомого режисера Леоніда Кантера потребує волонтерів
Організатори кінофестивалю "Кіносарай" на арт-хуторі "Обирок" на Чернігівщині, який відбудеться з 29 червня по 1 липня, шукають волонтерів.
Інформація про це зв’явилась у соцмережі Facebook.
Леонід попросив нас усіх зібратися на кінокемпі "Кіносарай" і провести дуже світлий позитивний фестиваль замість будь-яких його похорон. В організації події потрібна допомога,
– написала організатор Катерина Мізіна.
На проведення кінофестивалю розшукують кухарів, координаторів, волонтерів та музикантів. Також потрібен новий проектор.
Ну, і звісно, ми всі разом подивимося "Міфа", якому Леонід присвячував своє життя останні два роки,
– додала Мізіна.
Фестиваль відбудеться за підготовленою Леонідом Кантером програмою. На нього традиційно приїжджають режисери презентувати свої стрічки. Планується чимало кінорозваг.
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Також покажуть відомі документальні фільми "Процес" про українського політв'язня Олега Сенцова, який 26-й день голодує в російській тюрмі та "Живу ватру" про життя вівчарів у Карпатах. Окрім показів можна буде поспілкуватись з творчими командами документальних стрічок.
Співзасновником арт-хутору "Обирок" є Леонід Кантер
Так було на "Кінофестивалі" на "Обирку" у 2015-му році
Щоб стати глядачем, ви можете приїхати та на місці обрати зручний спосіб поселення: можна жити у наметі, у хостелі неподалік або у хатинці в поселенні.
На "Кіносараї" фільми дивляться лежачи на запашному сіні
На "Обирку" дитячий гамір не стихає
Зазвичай на "Кіносараї збирається близько сотні людей
Арт-хутір знаходиться неподалік лісу
"А головне – коситься свіженьке сіно в "Кіносарай" та прохолодне озеро чекає на гостей. До зустрічі на Обирку!" – закликала Мізіна.
Миловидні краєвиди Чернігівщини
Посиденьками і розмовами біля вогнища завершується кожен день на "Обирку"