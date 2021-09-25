Кинули гранати: у Косово на тлі загострення з Сербією атакували офіси МВС

У Косово вночі підпалили будівлю МВС, кинувши в неї гранати. Уряд частково визнаної держави звинувачує у цьому Сербію, з якою останній тиждень значно напружилися відносини.

Загалом за ніч сталися дві атаки на сервісні центри МВС: у Зубиному Потоці і в Звечані. Великої шкоди завдали офісу у першому з них.

Тим часом Сербія стягує танки і важку техніку до кордону з Косово: відео з місця події

У центр МВС кинули ручні гранати

Міністр внутрішніх справ Косово Джелал Свекла опублікував фото офісу центру реєстрації транспортних засобів у Зубиному Потоці. На них видно, що меблі та обладнання згоріли дотла.

Як з'ясувалося пізніше, пожежа виникла через те, що в офіс кинули дві ручні гранати. Вони спричинили пожежу, яка і зруйнувала приміщення.



Пожежа у центрі МВС у Зубиному Потоці / Фото з фейсбуку Джелала Свекли

Також зафіксували напад на реєстраційний центр у Звечані. Там також підозрюють використання вибухівки.

Прем'єр звинувачує Сербію

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті публічно заявив, що підпал був навмисним і його організаторів, "очевидно, спровокувала і підтримала Сербія".

Політик звинуватив Сербію у використанні громадян Косово для розпалювання міжнародного конфлікту. Втім, прем'єр Косово закликав громадян, незалежно від національності, зберігати спокій і співпрацювати з владою.

Сутички на кордоні із Косово: що відомо

Частково визнане Косово з 20 вересня заборонило в'їзд автомобілів з сербськими номерами. Водії, за новим законом, мають перечіпляти номера на транзитні.

Подібна практика вже давно існує у Сербії, однак дзеркальна дія Косова викликала напруження не без того "холодних" відносин між урядами.

Сербський аналітик Душан Янджич не виключає, що загострення може перерости у війну.

Підрозділи армії Сербії перевели у високу бойову готовність в гарнізонах Рашка та Новий Пазар, що розташовані на лінії розмежування.

У ЄС обидві сторони закликали до стриманості та зменшення напруги.

Сербія досі не визнає незалежності Косова. Україна, на відміну від переважної більшості європейських країн, також не визнає державу Косово.