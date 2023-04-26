На Кіпрі горить російський центр науки та культури: туди кинули "коктейль Молотова"

На Кіпрі у будівлю російського центру науки і культури кинули пляшку із запальною сумішшю. Внаслідок цього виникла пожежа.

Це сталося в Нікосії. Наразі всі обставини встановлюють. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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На Кіпрі горить російська будівля

Як стало відомо, спочатку було чутно два сильні вибухи, а потім загорілися стіни та дах. Людей евакуювали, а поліція оточила будівлю, на місці працюють пожежники.

Наслідки пожежі на Кіпрі / фото росЗМІ

За даними очевидців, у будівлю було кинуто "коктейлі Молотова".

Наразі кількість постраждалих невідома. Екстрені служби шукають людей у підпаленій будівлі. Усунути пожежу прибули п'ять пожежних машин та бронетранспортер.

Пожежа на Кіпрі у російській будівлі: дивіться відео

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