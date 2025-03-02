Після зустрічі із Зеленським Стармер провів телефонну розмову з Трампом та Макроном, – ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі з Володимиром Зеленським у Лондоні зателефонував лідерам США та Франції Дональду Трампу та Еммануелю Макрону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Стармер телефонував Трампу та Макрону

Розмови Кіра Стармера з президентами США та Франції відбулися після того, як він заявив, що Україна "має повну підтримку у всьому Сполученому Королівстві". Прем'єр-міністр також сказав Володимиру Зеленському, що Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно.

Дзвінок прем'єр-міністра пану Трампу відбувся після безпрецедентної публічної сутички президента США з паном Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому,

– підкреслили журналісти.

Зазначається, що розмова прем'єр-міністра Великої Британії з Трампом відбулася вже вдруге за два дні, оскільки Стармер прагне "виступати мостом між Європою та Америкою та зберегти разом трансатлантичний альянс НАТО".

Також стало відомо, що напередодні зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа розмову з американським лідером провела прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запросив низку європейських лідерів на саміт з питань України та безпеки, який відбудеться 2 березня в Лондоні.

У зустрічі візьмуть участь лідери України, Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. До того ж на саміті очікують міністра закордонних справ Туреччини, генерального секретаря НАТО, а також президентів Європейської комісії та Європейської ради.