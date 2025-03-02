Стармер заявив, що не довіряє Путіну, але впевнений, що Трамп хоче тривалого миру в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не довіряє Путіну, адже він "прийде знову", якщо буде така можливість. Водночас політик підкреслив, що довіряє Дональду Трампу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Стармер заявив, що Трамп хоче тривалого миру

Кір Стармер заявив, що Владімір Путін повернеться з новою війною, якщо він отримає такий шанс. Саме через це, за словами прем'єра Великої Британії, Україна потребує гарантій безпеки.

У Стармера також запитали, чи зробив Володимир Зеленський щось погане в останні дні, маючи на увазі зустріч у Білому домі.

Ні, я думаю, що це людина, чия країна три роки перебуває у стані війни,

– відповів він.

Прем'єр-міністр Великої Британії підтвердив, що довіряє Володимиру Зеленському та Дональду Трампу та згадав свої попередні розмови і зустрічі з президентом США.

Повинен сказати, що я багато разів розмовляв з президентом Трампом. Я зустрічався з ним двічі... Я чітко розумію, що він хоче тривалого миру. Він хоче припинити війну в Україні,

– підкреслив Стармер.

Прем'єр Британії підтвердив, що довіряє Дональду Трампу: дивіться відео

До слова, у неділю, 2 березня, Кір Стармер також заявив, що Велика Британія та Франція спільно працюватимуть з Україною і "можливо, однією чи двома іншими країнами" над створенням нового мирного плану. Опісля його представлять США.