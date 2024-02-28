"Ми вже в певному сенсі запізнилися": Білий дім назвав ситуацію на фронті "жахливою"
Джон Кірбі назвав ситуацію на полі бою в Україні "дуже жахливою". Він наголосив, що наша країна потребує допомоги вже зараз.
Про це координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки сказав під час брифінгу з журналістами. Кірбі також додав, що українські військові ухвалюють дуже складні рішення на полі бою, передає 24 Канал.
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Кірбі назвав ситуацію на полі бою в Україні "жахливою"
Після того, як президент Джо Байден зустрівся з Конгресом США та провів переговори, Джон Кірбі виступив на брифінгу перед журналістами. Він заявив, що нині ситуація на полі бою в Україні "дуже жахлива".
Українські солдати на фронті, я маю на увазі, що вони приймають дуже важкі рішення про те, куди вони будуть стріляти й чим вони будуть стріляти. І у них закінчуються набої... Тож ситуація дуже жахлива,
– заявив Кірбі.
Він також додав, що не можна ставити "часові штампи" й говорити, що одного дня Україна може програти війні. Втім, Кірбі наголосив, що українським військовим довелося відходити через російську навалу, що призвело до втрати територій.
"Ми потребуємо допомоги зараз. Я навіть не буду припускати, що може бути занадто пізно. Ми вже в деякому сенсі запізнилися. Вони втратили місто Авдіївку через – буквально через боєприпаси. Так що в певному сенсі це вже має драматичний вплив на поле бою", – наголосили у Білому домі.
"Напружена зустріч" Байдена з Конгресом
- Президент США Джо Байден 27 лютого зустрівся з лідерами Конгресу, аби обговорити нагальні питання. Серед них – допомога Україні. Так, Байден під час зустрічі наголосив на критичній необхідності підтримки України з боку Конгресу, підкресливши нещодавні втрати України на полі бою та проблеми з боєприпасами та постачанням, з якими вона стикається через бездіяльність Конгресу.
- Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що ця зустріч у Білому домі була "однією з найнапруженіших", яку він коли-небудь переживав. Він наголосив, що ця розмова була "важливою для Сполучених Штатів".
- Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон назвав зустріч у Білому Домі "відвертою та чесною". Він додав, що мав особисту зустріч з Байденом, а також зауважив, що Палата представників "активно розглядає всі варіанти щодо України".