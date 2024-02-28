"Ми вже в певному сенсі запізнилися": Білий дім назвав ситуацію на фронті "жахливою"

Джон Кірбі назвав ситуацію на полі бою в Україні "дуже жахливою". Він наголосив, що наша країна потребує допомоги вже зараз.

Про це координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки сказав під час брифінгу з журналістами. Кірбі також додав, що українські військові ухвалюють дуже складні рішення на полі бою, передає 24 Канал.

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Кірбі назвав ситуацію на полі бою в Україні "жахливою"

Після того, як президент Джо Байден зустрівся з Конгресом США та провів переговори, Джон Кірбі виступив на брифінгу перед журналістами. Він заявив, що нині ситуація на полі бою в Україні "дуже жахлива".

Українські солдати на фронті, я маю на увазі, що вони приймають дуже важкі рішення про те, куди вони будуть стріляти й чим вони будуть стріляти. І у них закінчуються набої... Тож ситуація дуже жахлива,

– заявив Кірбі.

Він також додав, що не можна ставити "часові штампи" й говорити, що одного дня Україна може програти війні. Втім, Кірбі наголосив, що українським військовим довелося відходити через російську навалу, що призвело до втрати територій.

"Ми потребуємо допомоги зараз. Я навіть не буду припускати, що може бути занадто пізно. Ми вже в деякому сенсі запізнилися. Вони втратили місто Авдіївку через – буквально через боєприпаси. Так що в певному сенсі це вже має драматичний вплив на поле бою", – наголосили у Білому домі.

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