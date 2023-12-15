"Події в Україні – це не чужа війна": Кірбі припустив, що буде, якщо Путін доб'ється успіху

У США проаналізували заяви Владіміра Путіна на пресконференції, яка відбулася 14 грудня, щодо намірів Росії у війні проти України. Конгрес закликають не зволікати з рішенням щодо виділення допомоги, адже це не "чужа війна".

Про це у Вашингтоні заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу. Він пояснив, що буде у випадку, якщо Росія зможе досягти успіхів, передає 24 Канал.

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"Путін кидає виклик міжнародному порядку"

Кірбі закликав Конгрес США не зволікати з ухваленням щодо допомоги України, адже останні заяви Путіна щодо його намірів демонструють – Росія не відмовилася від своїх імперіалістичних планів.

Майже через 20 місяців після початку жорстокого й варварського вторгнення, Путін заявив сьогодні (14 грудня – 24 Канал), що його агресія в Україні не завершиться, і мир настане лише тоді, цитую, "коли наші цілі будуть досягнуті",

– звернув увагу Кірбі.

Він сподівається, що це "послання Путіна" почули республіканці в Палаті представників, які "місяцями тримали в заручниках" критично важливу допомогу Україні. Кірбі наголосив, що Конгрес має зважати на те, що українці переживають постійні обстріли в мирних містах у той час, як члени Палати представників роз'їдуться на різдвяні свята. Тому у Білому домі закликають ухвалити рішення щодо виділення фінансової допомоги Україні вже зараз.

"Їм потрібна наша допомога. І це їм потрібно зараз, а не після різдвяного яєчного лікеру", – наголосив Кірбі.

У Білому домі також додали, що події в Україні – це не чужа війна, адже Путін своїми загарбницькими діями кидає виклик міжнародному порядку, який будували роками, Статуту ООН, розумінню суверенітету, а також демократії. Кірбі наголосив – якщо Путін матиме успіх, то "глибокі наслідки для свободи й процвітання" відчують у всьому світі. Саме тому США не можуть припинити підтримувати Україну

Бездіяльність – теж дія. Нам давно пора діяти на захист наших інтересів національної безпеки,

– заявив Кірбі.

Сенат США відклав різдвяні канікули

Сенат США відклав святкові канікули та продовжить працювати наступного тижня. Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер ухвалив таке рішення для того, аби наступного тижня провести голосування щодо виділення допомоги Україні. Мовиться про 61 мільярд доларів допомоги.

Окрім того, Шумер закликав Конгрес до рішучих дій, адже за діями США слідкує не лише Путін, а й увесь світ.

"Путін прагне, щоб Америка покинула Україну, і думає, що йому це вдається – частково завдяки Трампу. Ось що Путін щойно сказав про американську допомогу Україні: "халява колись закінчиться, і, здається, вона вже закінчується". Ми повинні діяти", – наголосив Шумер, звертаючись до республіканців.