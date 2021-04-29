Киргизстан і Таджикистан домовились про припинення вогню

Киргизстан і Таджикистан 29 квітня домовилися припинити вогонь до 20:00 за місцевим часом. Глави МЗС країн також узгодили відведення військ до місць постійної дислокації.
Джерело:МЗС Киргизії
Глави МЗС Киргизстану і Таджикистану Руслан Казакбаєв і Сіроджіддін Мухріддін провели кілька етапів перемовин. Крім припинення вогню та відведення військ, домовились про зустріч керівників правоохоронних та силових структур.
До речі До кордону Таджикистану і Киргизстану стягують війська: є загиблий
На зустрічі також будуть присутні представники органів місцевого самоврядування прикордонних районів. Говоритимуть про подальші деталі врегулювання конфлікту.
Казакбаєв і Мухріддін закликали сторони конфлікту не піддаватися на провокації "деструктивних сил".
Конфлікт між Киргизією та Таджикистаном: що відомо
- 28 квітня між жителями Киргизстану і Таджикистану виник конфлікт біля пункту розподілу води "Головний". Раніше його теж не могли поділити.
- Таджицькі військові встановили камери відеоспостереження на електричному стовпі біля пункту. Після цього конфлікт загострився. Жителі Киргизстану просили забрати камеру.
- У Таджикистані не погодились. Виникла суперечка – люди почали кидати каміння.
- Вже 29 квітня у хід пішли міномети та гранатомети. Сторони звинувачують одна одну.
- До місця події прибули війська і спецвійська МВС Таджикистану. Вони відкрили вогонь з мінометів, кулеметів і автоматів. У результаті загинув чоловік.
- У Киргизстані ввели режим надзвичайного стану в трьох районах.