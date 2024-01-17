У Бішкеку впав військовий гелікоптер Мі-8, який могла надати Росія: є загиблі

У Киргизстані впав військовий гелікоптер Мі-8. Відомо, що один військовий загинув. Також є багато постраждалих серед цивільних.

Військовий вертоліт Мі-8 впав у Бішкеку. Про це офіційно повідомили у держпідприємстві "Киргизаеронавігація". За попередніми даними, політ був навчально-тренувальним.

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У Бішкеку розбився гелікоптер

Зранку в Бішкеку зазнав катастрофи військовий вертоліт Мі-8. Відомо, що він упав на околиці столиці, а саме на авіабазі "Фрунзе-1".

Цей гелікоптер належить Силам повітряної оборони Киргизстану. У Міноборони підтвердили, що він "здійснив вимушену жорстку посадку в ході проведення навчально-тренувальних польотів, є постраждалі".

Згодом у мережі з'явилися кадри з місця катастрофи гелікоптера Мі-8 в Бішкеку у Киргизстані.



Фото з місця катастрофи / місцеві ЗМІ



Фото з місця катастрофи / місцеві ЗМІ

Варто зазначити, що Кремль кілька разів передавав вищезгадані Мі-8 Киргизстану. Востаннє – восени 2023 року. Однак наразі невідомо, чи впав саме цей гелікоптер.

Що відомо про постраждалих

Киргизькі ЗМІ повідомляють, що в результаті краху загинув військовий. Ще 8 людей постраждали. З них четверо потерпілих в реанімації.

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