У Зеленського припустили, що перемовник Путіна намагатиметься "продати" Трампу

У США час від часу говорять про можливість зняття санкцій з Росії, її повернення на міжнародний ринок. На тлі таких розмов стало відомо, що російський перемовник Кіріл Дмітрієв відвідає Вашингтон, для цього з росіянина навіть частково зняли обмеження на в'їзд.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Сполучені Штати вірять, що Росія може їм щось "продати". Але не варто сподіватися на укладання справді вигідних угод.

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Що хочуть отримати США від Росії

Мовиться про доступи до великих ринків, наприклад, рідкісноземельних металів, або ринків видобутку в Арктиці, спільні проєкти в енергетичному секторі. Можливо, США та Росія хочуть побудувати мережу так званих "торгівельних домів", через які російські енергоносії зможуть продавати американські компанії.

США вважають, що так вдасться отримати великі доходи, зростання часток у глобальних ринках, які відповідно впливатимуть на інші галузі. Тому американці хочуть говорити з Росією,

– сказав Михайло Подоляк.

Але зі свого боку Росія не готова до справедливого консорціуму з Америкою. Всі свої ресурси країна-агресорка давно заповіла Китаю. "Переграти" одразу дві такі великі держави Владімір Путін точно не зможе.

Щодо санкцій, то Дональд Трамп з самого початку говорив, що у нього буде м'який підхід до Росії. Так він хотів будувати переговори, яких Кремль все одно не дотримується. Попри це, у США досі вірять, що вдасться домовитися з росіянами, укласти угоду.

Я не розумію звідки така впевненість, але дозволимо США "дограти" цю стратегію. Тоді вони перейдуть до іншої – вторинні санкції, мита на країни, які купують російську сировину,

– підкреслив радник голови ОПУ.

Якщо ціна буде неконкуретною, виникатимуть юридичні проблематики, то навряд чи навіть Індія захоче щось купувати у Росії. Цим самим США можуть стимулювати видобування нафти на Близькому Сході й відправити її на глобальний ринок. Так доходи Росії суттєво впадуть.

Зараз Кіріл Дмітрієв ще раз спробує "продати" Трампу повернення американських компаній на нафтові родовища Росії, спільні проєкти в Арктиці, продаж російських енергоносії на глобальному ринку, доступ до рідкісноземельних металів. Але навряд чи конкретні угоди будуть укладені.

Нагадаємо, спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф і російський представник Кіріл Дмітрієв мали зустрітися 2 квітня у США. Деталей їхньої розмови немає, раніше вони вже зустрічалися у Москві.