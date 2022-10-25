Замість "прав людини" – "жертовність": Кіріл запропонував зміни до стратегії нацбезпеки

Патріарх російської православної церкви Кіріл вважає, що гідність та права людини – це поняття, які нав'язав Захід. Він запропонував внести нові цінності для стратегії нацбезпеки Росії.

Заяву священника пошили російські ЗМІ. Кіріл вважає, що до списку цінностей слід додати поняття "віра", "жертовність", "любов до вітчизни".

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"У стратегії національної безпеки зроблено спробу описати якусь систему цінностей. Вища цінність – це "життя"... А далі у нас ідуть запозичення із західноєвропейської філософії: "гідність", "права і свободи людини", – сказав священник окупантів.

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Як зазначив Кіріл, ніхто не скасовує права чи гідність людини. Проте не можна це ставити одразу після життя.

А віра, а любов до вітчизни, а жертовність, без якої взагалі немислима наша історія? Вона і наш добробут побудовані, зокрема, на жертвах попередніх поколінь, – заявив Кіріл.

Він сказав, що Росія стоїть на тих, хто загинув під час війни, "захищаючи батьківщину", розвивав економіку, бо там також не обійшлося без жертв. Кіріл вважає, що "вічні цінності" не залежать від політиків, а їхній список можна постійно розширювати.

"Як же не сказати про любов до вітчизни, про вірність, про обов'язок, про жертовність?", – повторив Кіріл.

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