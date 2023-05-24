Потайливим і самодостатнім: яким Буданов був за студентства та як потрапив до ГУР

Кирило Буданов розповів, що зацікавленість розвідкою у нього з'явилася вже у підлітковому віці. Він читав багато військової літератури та хотів цим займатися.

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Фасевич, який навчався разом з очільником ГУР, розповів, яким Кирило Буданов був студентом.

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Яким Буданов був студентом

У 2007 році, коли Буданову виповнився 21 рік, майбутній керівник ГУР вступив до Одеського інституту Сухопутних військ на аеромобільний факультет. За словами Фацевича, він уже тоді був потайним та самодостатнім.

Фацевич та Буданов навчались в одній роті інституту, тільки у різних взводах. Спілкувалися вони час­то, особливо коли проходили так званий курс молодого бійця – початковий етап підготовки, що включає чимало фізичних вправ.

Є люди, які люблять колективізм і живуть цим. Буданов, навпаки, досить самостійний. Завжди добре вчився. Він має математичний склад розуму, любить заглиблюватися у справу повністю,

– сказав Фацевич.

Як Буданов потрапив у розвідку

За рік до закінчення вишу Буданов вирішив перейти в розвідку. Хоча зазвичай з аеромобільного факультету ніхто нікуди не переводиться: у десанті завжди бракувало кадрів, а процес переводу вкрай клопіткий.

Проте, за словами Фацевича, Буданова це не зупинило: отримавши диплом, він одразу опинився в ГУР – став оперативником у спецпідрозділі розвідки. Тоді людей, які працюють "у полі", у відомстві не вистачало.