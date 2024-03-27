Він завдає руйнівного ефекту: Буданов назвав Telegram проблемою у питанні нацбезпеки

Очільник ГУР Кирило Буданов переконаний, що месенджер Telegram є проблемою з погляду національної безпеки. Водночас наразі він може бути корисним інструментом.

Відповідну думку Кирило Буданов озвучив на третьому щорічному форумі Kyiv Stratcom Forum 2024. Він зазначив, що через Telegram Україна може впливати на людей, що перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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Буданов про Telegram

Кирило Буданов зазначив, що Telegram багато в чому завдає руйнівного ефекту всередині України, однак так само він може бути корисним. Зокрема, завдяки ньому можна доносити інформацію до людей на окупованих територіях. На думку очільника ГУР, це те, що "більш-менш якось працює".

Водночас Буданов акцентував і на ризиках Telegram – він зазначив, що цей месенджер є проблемою з погляду національної безпеки. Розвідник зазначив, що це потрібно розуміти. Він переконаний, що говорячи про це питання, не варто прикриватися свободою слова.

Я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що йому заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається,

– зазначив глава ГУР.

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