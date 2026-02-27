Україна зараз служить щитом для Європи, – Буданов

Очільник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що зараз Україна виступає щитом для всього європейського регіону. Саме вона захищає контитент від імперських амбіцій Росії.

Про це очільник ОП заявив в інтерв’ю відомому ліванському виданню Almodon.

Чому Україна – запорука безпеки у Європі?

Як зауважив Кирило Буданов, протистояння російській агресії – це не лише українська справа, а й питання стабільності всього європейського континенту.

Україна зараз служить щитом для Європи, захищаючи її від імперських амбіцій Росії,

– вказав він.

Буданов підкреслив, що підтримуючи Україну, європейські країни інвестують у власну безпеку – адже наслідки російської експансії не зупиняться на українському кордоні.

