27 лютого, 12:54
Україна зараз служить щитом для Європи, – Буданов

Даша Птаховська

Очільник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що зараз Україна виступає щитом для всього європейського регіону. Саме вона захищає контитент від імперських амбіцій Росії.

Про це очільник ОП заявив в інтерв’ю відомому ліванському виданню Almodon

Чому Україна – запорука безпеки у Європі?

Як зауважив Кирило Буданов, протистояння російській агресії – це не лише українська справа, а й питання стабільності всього європейського континенту.

Україна зараз служить щитом для Європи, захищаючи її від імперських амбіцій Росії, 
– вказав він. 

Буданов підкреслив, що підтримуючи Україну, європейські країни інвестують у власну безпеку – адже наслідки російської експансії не зупиняться на українському кордоні.

Інші заяви Буданова щодо війни в Україні