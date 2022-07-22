Чи путін це взагалі, – глава розвідки неоднозначно прокоментував візит диктатора до Ірану

Стан здоров'я російського диктатора владіміра путіна не залишає без уваги всі розвідки світу. Українська не стала виключенням.

Керівнику Головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову вже неодноразово доводилося коментувати стан здоров'я путіна. І не лише йому, але й директор ЦРУ теж відповідав на питання про здоров'я очільника кремля.

Чергове питання про здоров'я путіна Буданову поставили після того, як кривавий російський диктатор відвідав Іран.

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Кирило Буданов вирішив не давати пряму та чітку відповідь. Натомість "залишив інтригу", вказавши на дії путіна.

"Подивіться на момент виходу умовного путіна з літака. Чи путін це взагалі?", – заявив Буданов в ефірі телемарафону.

Питання про здоров'я путіна піднімалося вже неодноразово. Американські ЗМІ з посиланням на своїх чиновників писали, що у квітні він пройшов курс лікування від раку на пізній стадії.

Саме в Ірані президент Туреччини Ердоган змусив путіна чекати його перед камерами. Ці декілька хвилин путін провів, постійно хитаючись, перебираючи руками та бормочучи собі щось під ніс.

Так Ердоган відімстив йому за попередню зустріч, коли довелося чекати турецькому лідеру. Загалом же запізнення для путіна – звична річ. Однак цього разу дісталося саме йому.

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