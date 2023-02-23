Готовий допомогти їм знищити одне одного, – Буданов про сварки Пригожина і Шойгу

Ні для кого не секрет, що зеківська армія Пригожина постійно конкурує з міноборони Росії. Такі перипетії всередині військових угрупувань країни-агресорки йдуть лише на користь Україні.

Про це заявив очільник української розвідки Кирило Буданов. Він прокоментував публічний конфлікт власника ПВК "Вагнера" Пригожина з міністром оборони Росії Шойгу.

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Ця ситуація значно пришвидшує перемогу України

Буданов заявив, що такі ситуації в будь-якому випадку стають великим плюсом для України. Він переконаний, що чим більше буде сварок і серйозних конфліктів всередині системи Росії, тим швидше прийде наша перемога.

Нехай сваряться. При чому готовий допомогти обом одночасно. Тільки щоб вони знищили один одного,

– відрізав очільник розвідки.

Він впевнений, що саме через міжусобиці Суровікін втратив посаду командувача окупаційними військами.

Восени Герасимова фактично усунули, хоча він в окупантів був другим військовим після Шойгу, розповів очільник ГУР. Тоді Герасимов шукав способи, як усунути Суровікіна. Тож розпочав проти нього "спеціальну операцію".

"Вона включала в себе проведення перевірок, комісій, інспекцій та доведення в правильній формі цих результатів до вищого керівництва Росії. Вони намалювали картину, що виключно через пана Суровікіна було втрачено Херсон. Виключно через пана Суровікіна – страшенні втрати Росії. Виключно через нього з'явилися проблеми наркоманії й алкоголізму в армії", – зазначив Буданов.

Та додав, що там було багато таких прикладів. Однак, єдине, на думку Буданова, що вони реально правильно "м'яснику" інкримінували, – ненормальна витрата запасів ракет.

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