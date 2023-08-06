Самі паралізували свою роботу, – Буданов розповів про цікавий випадок із витоком у Кремлі

Українська розвідка має власні джерела, наближені до Путіна. Втім, окупанти ніяк не можуть вирахувати, про кого ж саме йдеться.

Про це заявив начальник ГУР МО. Кирило Буданов зазначив, ворог розуміє, що в України є свої джерела.

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Росіяни проводять перевірки, але отримують "неправильні результати"

"Інформація завжди була зброєю – хай перевіряють, хай шукають", – наголосив Буданов.

Водночас зауважив, що росіяни проводять "перевірки", щоправда, завжди отримують, так би мовити, "неправильні результати". Очільник ГУР навів приклад, як окупанти працюють і до чого це призводить.

Був один випадок (ще до війни), коли з'ясувалося, що в одній команді стався витік, і це був не технічний витік, а щось інше. Вони почали перевіряти абсолютно всіх, хто міг мати доступ, навіть до такої інформації, яка від них постійно випливає. Почали перевіряти всіх, хто має близьких, контакти на території України. Як ви можете здогадатися, вони є майже у кожного. Лише за результатами цієї справи троє осіб були позбавлені волі, 31 – звільнена та етапована в інші місця. Ще великий відсоток людей потрапляв під певний прес. Тобто вони самі паралізували свою роботу,

– підкреслив Буданов.

Додав, агресор знає, що наша розвідка має доступ до дуже секретної інформації.

"Те, що ми знаходимо очевидні факти, змушує їх проводити внутрішні розслідування, і ці розслідування нічого не змінять", – підсумував начальник ГУР.

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