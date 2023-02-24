Щодня знаходити таких людей стає легше, – Буданов про співпрацю з найближчим оточенням Путіна

Ситуація в Росії все дедалі більше погіршується з кожним днем. Тому знаходити людей в оточенні російського президента Владіміра Путіна, які готові співпрацювати стає все легше.

Про це заявив очільник української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді", передає 24 Канал. Кількість глава ГУР не назвав, однак запевнив, що вони є.

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З ГУР співпрацює найближче оточення Путіна

Кирило Буданов підтвердив, що серед людей, які перебувають у найближчому оточенні Путіна, є ті, хто співпрацює з українською розвідкою. Щобільше, їхня кількість зростає.

І оскільки ситуація в Російській Федерації насправді погіршується з кожним днем, то знаходити людей, які йдуть на співпрацю, кожен день стає все легше,

– зазначив очільник ГУР.

Він також додав, що мотивацією для таких людей слугує можливість "нормально існувати" в майбутньому. Буданов наголосив, що у співпраці з агентами він довіряє, перш за все, фактам, а не пустим словам.

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Буданов прокоментував сварки Пригожина і Шойгу

Міжусобиці в Росії лише пришвидшують перемогу України. Так стверджує Кирило Буданов, коментуючи публічний конфлікт власника ПВК "Вагнера" Пригожина з міністром оборони Росії Шойгу.

Глава ГУР саркастично зазначив, що готовий "допомогти обом одночасно", аби вони тільки знищили один одного. На додачу, Буданов сказав, що саме через міжусобиці "м'ясник" Суровікін втратив посаду командувача окупаційними військами.

Річ у тім, що восени Валерія Герасимова фактично усунули від посади, тому він почав шукати способи як "скинути" Суровікіна. Для цього розпочав проти нього "спеціальну операцію" і домігся свого.