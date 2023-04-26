Відродження Союзу і окупація всієї України, – Буданов про початкову мету Путіна
Джерело:"РБК-Україна"
В той час, коли для всіх українців СРСР – це жалюгідний флешбек, для росіян – солодка ностальгія. Відтак, вони невтомно намагаються повернути існування Союзу й насолоджуватись терором вічно.
Зокрема, так вони хотіли зробити, вдершись до України. Про це повідомив глава ГУР Кирило Буданов.
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Які цілі ставила Росія при вторгненні в Україну
За словами Буданова, російське керівництво мало на меті не пізніше ніж на третій день увійти в урядовий квартал, підняти або два прапори – російський та український – і змінити керівництво, або взагалі один російський прапор.
Вони, до речі, цю ідею так і до кінця не пропрацювали. І далі, не пізніше ніж на десяту добу після цих трьох днів, тобто на 13 – 14 день планували подавити осередковий спротив у разі, якщо він буде. Бо вони навіть дуже сумнівались, що він буде. Ось уся мета,
– заявив Буданов.
Він також додав, що Росія давно планувала окупувати всю територію нашої держави. Таким чином, хворі росіяни намагались відродити Союз.
"Це була їхня кінцева мета. Вони й зараз цього хочуть. Але, як то кажуть, слово на три букви – "увы", – підкреслив очільник розвідки.
Головні тези з інтерв'ю Буданова
- "Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України";
- "Ядерного удару у разі, якщо ми заходимо в Крим, не буде";
- "Росіяни повністю перейшли всюди в позиційну оборону. Єдині місця на фронті, де відбуваються їхні спроби – Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка";
- "Росія зараз акумулює ракети для зриву нашої наступальної операції";
- "Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" реальний, ми в принципі наближаємося до цього".
- Також очільник розвідки вірить, що деокупація усіх територій нашої країни відбудеться у 2023 році. І, очевидно, що Україна докладе максимум зусиль, аби повернути Крим.