Відродження Союзу і окупація всієї України, – Буданов про початкову мету Путіна

В той час, коли для всіх українців СРСР – це жалюгідний флешбек, для росіян – солодка ностальгія. Відтак, вони невтомно намагаються повернути існування Союзу й насолоджуватись терором вічно.

Зокрема, так вони хотіли зробити, вдершись до України. Про це повідомив глава ГУР Кирило Буданов.

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Які цілі ставила Росія при вторгненні в Україну

За словами Буданова, російське керівництво мало на меті не пізніше ніж на третій день увійти в урядовий квартал, підняти або два прапори – російський та український – і змінити керівництво, або взагалі один російський прапор.

Вони, до речі, цю ідею так і до кінця не пропрацювали. І далі, не пізніше ніж на десяту добу після цих трьох днів, тобто на 13 – 14 день планували подавити осередковий спротив у разі, якщо він буде. Бо вони навіть дуже сумнівались, що він буде. Ось уся мета,

– заявив Буданов.

Він також додав, що Росія давно планувала окупувати всю територію нашої держави. Таким чином, хворі росіяни намагались відродити Союз.

"Це була їхня кінцева мета. Вони й зараз цього хочуть. Але, як то кажуть, слово на три букви – "увы", – підкреслив очільник розвідки.

Головні тези з інтерв'ю Буданова