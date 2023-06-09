Це одна з важливих цілей для Росії, – у ГУР розповіли, скільки замахів було на Буданова

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України є однією з головних цілей для російського агресора. То ж спроби замаху на Кирила Буданова за час повномасштабної війни, звичайно, ж були.

Скільки саме було замахів на Буданова, в інтерв'ю УП розповів представник ГУР Андрій Юсов. Про це інформує 24 Канал.

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Буданов – важлива ціль для ворога

Точно відомо, що це понад 10 спроб (замаху – 24 Канал). Так, Буданов – одна з важливих цілей для "русского міра", для російської пропаганди і для правлячого режиму Путіна,

– констатував Юсов.

Також зауважив, що усі відповідні безпекові заходи вживають, однак, на роботу ГУР це не впливає.

"Командира підрозділів, відомства, зрештою, я думаю, боятись потрібно саме Путіну і його найближчому оточенню", – додав представник ГУР.

Окрім того, зазначив, що ворог пробує та буде пробувати впливати на роботу сектору безпеки й оборони різними засобами. Тож повідомлення про замахи, ракетні удари та багато інших злочинів росіян ще будуть. Однак, ГУР продовжує свою ефективну роботу та не зупиняло її на жодну годину.

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Буданов відреагував на заяву про полювання на нього

Раніше у документальному проєкті "Рік. За кадром. Розвідник" глава ГУР відреагував на повідомлення про полювання на нього.

"Найвища оцінка будь-якого професіонала спеціальної діяльності, скажімо так, – це визнання ворога. Намагання його зробити все для усунення такої особи. Я до цього дійшов досить давно, тому мені це подобається. Це показує, що я не дарма отримую кошти, хоча б", – наголосив Кирило Буданов.