Став основним перемовником Кремля: як Дмитрієв зміг втертися у довіру до Путіна

Диктатор Владімір Путін обрав основним своїм перемовником уродженця Києва – бізнесмена Кіріла Дмитрієва. Він має зв'язки з російськими спецслужбами й особливий мандат приязні від глави Кремля.

"Втиратися" у довіру до президента США Дональда Трампа він почав ще у 2016 році. Дмитрієв зайняв місце однієї впливової особи у Росії, яка раніше вела переговори з країнами Близького Сходу. Більше 24 Каналу розповів майор ЗСУ Тарас Березовець.

Цікаво Путін хоче продовжувати переговори з Трампом, щоб досягти "прийнятної угоди", – Bloomberg

Чому Путін обрав Дмитрієва

Як зазначив Тарас Березовець, Дональд Трамп під час переговорів насамперед довіряє своїм бізнес-партнерам, тому, замість відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, основним перемовником з питань України був призначений Стів Віткофф.

Путін швидко відреагував на ці зміни й, замість звичних представників спецслужб, що раніше вели діалог зі США, призначив бізнесмена "до мозку та кісток" Кіріла Дмитрієва.

Хто такий Кіріл Дмитрієв Народився у Києві 1975 року. Закінчив елітну фізико-математичну школу у столиці, де й пройшло його дитинство та юність. У підлітковому віці поїхав до США, а пізніше повернувся в Україну, де розпочав свою кар'єру.

Його батько не був партійним функціонером, натомість його дід служив у радянській армії. Ймовірно, Дмитрієв має зв'язки з російською розвідкою. Він працював у США в інвестиційному банку Goldman Sachs, тому вільно володіє англійською мовою.

Щоб зрозуміти логіку та філософію потенційного противника, треба пожити в його країні. Кіріл Дмитрієв якнайкраще підходить для цієї ролі. Він розуміє, як мислять Дональд Трамп, Стів Віткофф і представники нинішньої американської політичної еліти,

– зазначив майор ЗСУ.

Таким чином, Дмитрієв, який поєднує досвід у бізнесі, спецслужбах і має особливий мандат довіри від Путіна, стає важливою фігурою для побудови надійних комунікацій між Росією та США.

Ще у 2016 році, після перемоги Трампа на президентських виборах, Дмитрієв став ключовою фігурою в переговорах щодо можливого скасування санкцій проти Росії. Саме тоді він привернув увагу Трампа та його оточення, отримавши "зелене світло" для подальших переговорів, зокрема в Ер-Ріяді.

Хто мав бути замість Дмитрієва

Замість Дмитрієва, за словами майора ЗСУ, Путін міг би обрати самопроголошеного голову Чечні Рамзана Кадирова, який раніше був основним перемовником Путіна з країнами Перської затоки та Близького Сходу.

Однак Кадиров потрапив у низку неприємних ситуацій:

були викриті його таємні переговори з керівництвом ОАЕ щодо переведення активів з Росії та виведення своїх представників;

скандал зі збиттям літака "Азербайджанських авіаліній", який Кадиров не зміг належним чином вирішити, що ще більше погіршило відносини з Азербайджаном.

На тлі цих невдач з'явилася непублічна фігура Кіріла Дмитрієва, який швидко займає позицію Кадирова, домовляється із Саудівською Аравією, бере участь в залаштункових переговорах.

З погляду Путіна це дає результат, що переговори йдуть. Він вміло їх затягує,

– зазначив Тарас Березовець.

Дмитрієва демонстративно приймають у Білому домі та запрошують на головний американський політичний канал Fox News. Таке запрошення можливе лише через схвалення радників президента США, адже медіа знаходиться під контролем найближчого оточення Трампа.