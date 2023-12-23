Кіровоградщина була під масованим ракетним ударом: як відпрацювала ППО
Ворог вдень 23 грудня завдав масованого ракетного удару по Кіровоградській області. Вибухи лунали у різних районах.
Як повідомили в Кіровоградській ОВА, ворожі цілі були знищені у межах Кропивницького та Олександрійського району. За попередньою інформацією, окупанти атакували область балістичними ракетами, передає 24 Канал.
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За словами голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, Кіровоградщина 23 грудня опинилася під масованим ракетним ударом. Він наголосив, що відпрацювала ППО й цілі були знищені.
Відпрацювали захисники неба. Цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом знищені,
– повідомив Райкович.
До слова, над Кривим Рогом також працювали сили та засоби ППО. Як повідомили у Дніпропетровській ОВА, у Криворізькому районі українські захисники "приземлили" два ворожі безпілотники.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив, що ворог запустив балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму. За його словами, ракети не досягли своїх цілей. Вся інша інформація буде оприлюднена офіційними особами згодом.
Що відомо про атаку на Кіровоградщину та Кривий Ріг
- Близько о 09:58 у Кривому Розі пролунав вибух, після чого у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. За кілька хвилин у місті пролунали повторні вибухи.
- О 10:17 вибухи пролунали й поблизу Кропивницького. За кілька хвилин місцеві жителі почули ще 2 вибухи.
- Загалом, повітряна тривога у Дніпропетровській області тривала майже 2 години, а у Кіровоградській області – з 09:55 до 11:16.
- За попередньою інформацією, росіяни могли атакувати Кіровоградську область та Кривий Ріг ракетами балістичного типу. Моніторингові телеграм-канали напередодні повідомляли про пуски ракет С-300 / С-400 з території тимчасово окупованого Криму.
- У мережі повідомляли, що росіяни загалом запустили 5 балістичних ракет: одну ракету типу С-300 у напрямку Кривого Рогу, а чотири ракети С-400 – на Кіровоградську область. Втім, наголошуємо, що ця інформація є непідтвердженою й у Повітряних силах поки не повідомляли деталей щодо ракетної атаки окупантів.