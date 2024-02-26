На Кіровоградщині – ворожий БпЛА: працює ППО

Вдень у Кіровоградській області зафіксували ворожий БпЛА. Повідомляється про роботу протиповітряної оборони.

Раніше у Кропивницькому вдень 26 лютого вже пролунали вибухи. О 11:40 в Кіровоградській області оголошували повітряну тривогу.

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Працює ППО

Тривогу у Кіровоградській області оголосили о 16:20.

У Повітряних силах повідомляють про те, що у Кіровоградській області фіксується ворожий безпілотник. Зазначається, що працює протиповітряна оборона.

Увага! На Кіровоградщині – ворожий БпЛА (імовірно розвідник). Працює ППО,

– мовиться у повідомленні Повітряних сил.

Раніше повідомляли про збереження активності ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Зауважимо, що в Кіровоградській області о 11:40 вже оголошували повітряну тривогу. Вибухи у місті було чутно о 12:02, про що повідомили кореспонденти "Суспільного". Вже через хвилину Райкович повідомив, що вибухотехніки працюватимуть у місті протягом дня.

Пізніше станом на 12:38 в Кіровоградській області оголосили відбій повітряної тривоги.

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