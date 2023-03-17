На Кіровоградщині попрощалися з Василем Колісником, який помер у російському полоні
Джерело:Онуфріївська селищна рада
16 березня у селі Василівка в Кіровоградській області провели в останню путь захисника України 56-річного Василя Колісника. Тіло військового повернули під час обміну у лютому 2023 року.
Чоловік вважався безвісти зниклим з квітня 2022 року. Тривалий час Василь Колісник знаходився в Суходільській виправній колонії, про подальшу долю його було невідомо.
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Що відомо про життя захисника
Василь Колісник народився 27 листопада 1967 року в Василівці Онуфріївського району. Він був найменшим третім сином в родині.
Навчався у Василівській восьмирічній школі. З 1986 по 1988 роки проходив строкову військову службу в Німеччині.
Захисника поховали у рідному селі / Фото Онуфріївська селищна рада
Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, чоловік у березні 2022 року без вагань пішов захищати рідну землю. Зі своїми побратимами тримали оборону міста Слов'янськ Донецької області, потім воював у Попасній Луганської області.
Після чергового масованого обстрілу зв'язок з ним обірвався. З 21 квітня 2022 року Василь Колісник вважався безвісти зниклим.
У лютому 2023 року під час обміну Україна повернула тіло загиблого військового. У Колісника залишилися син і донька. До слова, його син Олександр також захищає Україну.
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