Перша атака за 2 роки війни: момент удару по нафтобазі "Зеніт" у Кіровській області

Сьогодні зранку Україна вперше атакувала нафтобазу у Кіровській області. Дрони подолали майже 1500 кілометрів, аби приземлитися на ворожий об'єкт.

Одразу дві нафтобази підпалили 28 серпня українські дрони. Одна з них – "Атлас" у Ростовській області, а інша – "Зеніт" у Кіровській області.

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Успішний удар по "Зеніту"

Вранці губернатор Кіровської області повідомив, що безпілотники атакували ємність для зберігання нафтопродуктів в місті Котельнич. Олександр Соколов запевнив, що жертв і загоряння немає.

Однак, враховуючи свідчення місцевих жителів, російський чиновник збрехав. За їхніми словами, щонайменше 2 резервуари з паливом охопило полум'я. Рятувальники тим часом намагалися завадити перекиданню вогню на інші резервуари, і цим самим вберегти "Зеніт" від повторення долі нафтобази у Пролетарську.

Перед пожежею у районі нафтобази було чути 6 вибухів. Відомо, що "Зеніт" атакували кілька дронів. Згідно з офіційною заявою, їх було 5. За словами губернатора, два були збиті, а три впали на території комбінату і загорілися. Соколов поспішив зазначити, що пожежу вже локалізували.

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