У Криму невідомі підірвали залізницю: окупанти жаліються на атаку безпілотника
Вранці 27 червня у тимчасово окуповану Криму було неспокійно. У Кіровському районі хтось підірвав залізничне полотно.
Про це у телеграм-каналах скиглять росіяни. Окупант Аксьонов заявив про "диверсію", передає 24 Канал.
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У Криму підірвали залізницю
Пропагандисти вже почали розповідати байки про відсутність постраждалих і атаку безпілотника. Є інформація про те, що з рейок зійшов один вагон вантажного потяга.
Крім того, через пошкодження залізничного полотна в Криму затримуються два поїзди, що прямують до Москви та Санкт-Петербурга, а також – два приміських. Тож, пасажирів перевозитимуть за мультимодальною схемою від станції Владиславівка до селища Леніно та у зворотному напрямку.
За інформацією російських пропагандистів, уламки безпілотника буцімто знайшли в полі під Джанкоєм – неподалік залізничної станції. Ну і звісно, без "успішної роботи ППО" не обійшлось.
Зазначають, що відповідні служби завершать ремонтувати колію за 4-8 годин.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму партизани регулярно шкодять залізничне полотно. Наприклад, 21 червня залізниця була пошкоджена у районі Феодосії.
Напередодні горіли склади окупантів
- 26 червня у тому ж Кіровському районі виникла масштабна пожежа на складах росіян. Вогонь охопив величезну територію, а у небі над Токарєвим піднялась величезна густа хмара чорного диму.
- Офіційної інформації з приводу цього досі немає, окупаційна влада також не коментувала масштабну пожежу. Однак росіяни в окупованому Криму вже придумали свою версію подій.
- У своїх телеграм-каналах пропагандисти пишуть, що у Кіровському районі Криму горить нібито законсервований полігон побутових відходів. Ну і звісно традиційна причина пожежі в росіян – порушення пожежної безпеки. Пропагандисти кажуть, що полігон загорівся "через складування сухих гілок біля кордонів полігону".