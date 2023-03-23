Кішіда подарував Зеленському талісман, який японці носили під час війни з Росією: що він означає

Японський прем'єр Фуміо Кішіда 21 березня вперше від початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ. Кішіда зробив Зеленському символічний подарунок.

Видання "Санкей" з'ясувало, що подарунком Кішіди для Зеленського був "Шямоджі перемоги". Це талісман, який має глибокий історичний підтекст, зокрема в контексті війни з Росією.

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Японські військові носили "шямоджі перемоги" під час війни з Росією

Шямоджі – це японський кухонний інструмент (історично – дерев'яний) для перекладання звареного рису з рисоварки до мисок. А "шямоджі перемоги" (必勝しゃもじ) є популярним сувеніром у Хіросімі (рідне місто Кішіди), на якому каліграфічно написано слово "Обов'язково переможемо" (必勝).

Японські військові масово носили "шямоджі перемоги" як талісман під час японсько-цінської (1894 – 1895) та японсько-російської війни (1904 – 1905), бажаючи неодмінної перемоги.

Журналіст Укрінформу Такаші Хірано пояснив, чому шямоджі став символом перемоги. Причина в тому, що в японській мові дієслово "взяти рис" — "меші (о) тору" є омофоном з іншим дієсловом, яке означає "затримати ворога", тобто, перемогти ворога. Звідси люди вклали бажання перемоги в шямоджі.

Японці добре знають, що Кішіда часто фотографується у своєму офісі з великим "шямоджі перемоги", зокрема під час виборів. І цього разу він вибрав такий символічний подарунок зі своїм підписом для Зеленського. Здається, що його меседж до України доволі чіткий,

– зазначив Такаші Хірано.

Фуміо Кішіда / Фото Шоко Такаясу/Bloomberg

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