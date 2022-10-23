Проросійська партія провела чергову акцію протесту у Кишиневі, хотіли прорвати кордон поліції

У Молдові вчергове відбувся антиурядовий протест. Правоохоронці затримали кількох людей.

Мітинг організувала партія "Шор" у центрі Кишинева. Люди намагалися прорвати поліцейський кордон у двох місцях.

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Що вимагали на мітингу

Під час протесту виступила депутатка від партії "Шор" Марина Таубер. Вона сказала, що поліцейські не пропускають людей на площу Великих національних зборів.

Натомість правоохоронці для акції надали учасникам мітингу сквер поблизу парламенту. Однак протестувальники заявили, що хочуть заблокувати рух на проспекті Штефана чел Маре.

Чому поліція нас не пропускає, може, ми теж хочемо купити овочі та фрукти. Чи ця дорога тільки для Санду та її підлеглих? Геть Майю Санду, – виголосила Таубер.

Крім цього, представники "Шор" вимагають дострокових виборів та угоди з Росією про зменшення ціни на газ.

Акція протесту в Кишиневі / Фото Главкому

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Реакція росіян

Пропагандисти Кремля заявили, що мітинги за відставку Санду лише посилюються. Вони підігрують і розповідають про мітингарів та автозаки. Російські ЗМІ наголошують – люди хочуть відновлення торговельних відносин із Росією для того, щоб подолати енергетичну кризу напередодні зими.

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