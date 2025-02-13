Колишній постпред України в ООН Кислиця отримав нову посаду
- Сергій Кислиця призначений першим заступником міністра закордонних справ України.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписав відповідний документ 12 лютого.
Колишнього постійного представника України в ООН Сергія Кислицю призначили на нову посаду. Він став першим заступником міністра закордонних справ.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на урядовий портал.
Дивіться також Посол України у Білорусі подав у відставку, щоб піти на "заслужений відпочинок"
На яку посаду призначили Кислицю
Колишнього постійного представника України в ООН Сергія Кислицю призначили першим заступником міністра закордонних справ.
Документ у середу, 12 лютого, підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником міністра закордонних справ України,
– йдеться у розпорядженні.
Нагадаємо, що у грудні 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади постпреда України в ООН. На його місце було призначено Андрія Мельника.
Що відомо про Кислицю
Сергій Кислиця народився 15 серпня 1969 року в Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю Міжнародне право.
Кислиця працював в посольствах різних країн та міжнародних організаціях. З березня 2014 року по лютий 2020 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ.
19 грудня 2019 року його призначили постійним представником України при ООН, а 20 лютого 2020 року він вручив вірчі грамоти генеральному секретарю ООН, офіційно ставши постпредом України.