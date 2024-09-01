Історія повторюється: політолог прокоментував припущення щодо смерті Лаврова

Постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця натякнув на можливу смерть міністра МЗС Росії Сєргєя Лаврова. Проте Кислиця зазначив, що краще б росіянин виявився живим, щоб побачити його на лаві підсудних.

Політолог Валерій Димов сказав 24 Каналу, що напередодні почали щиритися чутки щодо можливої смерті Лаврова. Також у ЗМІ з'явилась інформація, що у російського міністра закордонних справ могли бути проблеми з серцем.

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Несе безпосередню відповідальність

Водночас підтвердження цієї інформації наразі немає.

Предтеча Лаврова – поплічник Гітлера – Ріббентроп (міністр закордонних справ Німеччини, був покараний за злочини трибуналом у Нюрнберзі у 1946 році – 24 Канал), який забезпечував інформаційну та дипломатичну підтримку нацистського режиму, дожив до трибуналу,

– зазначив політолог.

Оскільки історія повторюється не тільки в подіях, але й у певних особинах, то ті, хто сьогодні мавпує Гітлера та Ріббентропа, мають, на його думку, також відповідати за свої дії.

Тому хочеться, щоб Лавров дожив до трибуналу, та ми побачили його справедливе покарання. Тому що він несе безпосередню відповідальність за усі злочини режиму, який зараз панує в Росії,

– наголосив Валерій Димов.

Нагадаємо, що Кислиця натякнув у своєму дописі у соцмережі Х, що глава МЗС Росії Лавров нібито помер. Проте представник України при ООН зауважив, щоб хотів би, щоб Лавров виявився живим, адже прагне побачити його на лаві підсудних.

Також раніше поширювались чутки, що Лавров хоче піти з посади міністра закордонних справ через поганий стан здоров'я, але Путін не дозволив йому звільнитись.