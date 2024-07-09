Кислиця на Радбезі ООН розбив російську брехню про удар по "Охматдиту"

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця виступив на засіданні Радбезу. Він вкотре нагадав, що в кріслі голови цього засідання сидить очільник злочинного режиму.

Перед Кислицею на засіданні Радбезу виступав представник Росії, який розповідав відверту брехню, щоб приховати черговий злочин своєї країни й перекласти відповідальність. Він намагався переконати, що в тому, що сталося, нібито "винна Україна".

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Кислиця розбив російську пропаганду

Сергій Кислиця зауважив, що постійний представник країни-агресорки в ООН Васілій Небензя вже просякнутий кров'ю. 8 липня Росія умисно атакувала найбільш вразливу категорію людей у будь-якому суспільстві – дітей з раком.

Він зазначив, що "Охматдит" у Києві є найбільшим медичним закладом в країні, який лікує хворих на рак дітей. Там проходять лікування дітки з усього світу. Також сам медичний заклад є унікальним у системі меддопомоги.

Кислиця навів чіткі та аргументовані докази, що Росія прицільно атакувала "Охматдит" ракетою Х-101. Зокрема, він показав слайд, який демонструє траєкторію польоту ракети.



Траєкторія польоту ракети, яка влучила в "Охматдит" / Скриншот з відео

Також він показав фотографії залишків ракети, які були знайдені після удару. Аналіз слідчих СБУ та поліції свідчить, що окремі об'єкти є компонентами ракети типу повітря-земля Х-101. Також є частина серійного коду, яка демонструє, що це саме російська ракета.

Кислиця демонструє фото уламків російської ракети на місці удару: скриншоти з відео

Він наголосив, що є низка відео, які чітко свідчать, що лікарня була умисною ціллю. Відеозаписи демонструють, як ракета прямувала на "Охматдит".

Як результат, уражена частина лікарні, у якій молоді пацієнти отримували діаліз, повністю зруйнована… Хірургічне, медичне, діагностичне, травматологічне відділення, гематологія та онкологічний відділ були зруйновані. Додатково російська ракета зруйнувала сусідній центр педіатричної та кардіологічної допомоги, де в момент влучання відбувалися 3 операції,

– сказав він.

Він зазначив, що того дня Росія запустила 39 ракет по Україні, були атаковані мирні люди у різних містах. У Кривому Розі 8 липня загинули 11 людей. У Києві, окрім "Охматдиту", був атакований об'єкт лікарні, в якому загинули 4 дітей. Загалом щонайменше 47 людей були вбиті, ще понад 190 зазнали поранень.

Сергій Кислиця зауважив, що від самого початку російської агресії одним з основних її аспектів було завдання шкоди українським дітям – "дітей, яких Росія не може викрасти й промити мізки, вона вбиває".

Представник України в ООН наголосив, що ракетний удар Росії по "Охматдиту" демонструє глибоку зневагу Кремля до будь-яких мирних ініціатив.

Також він звернув увагу на те, що деякі російські "z-блогери" не приховували радість від цієї атаки. Кислиця процитував одну з пропагандистських публікацій, в якій мовиться, що удар по "Охматдиту" буде для Росії "навіть корисним", тому що Захід буде більше боятися.

Вони навіть не ховають, що вони навмисно атакують лікарні. Це те, що росіяни робили у Сирії з 2015 року,

– пригадав він.

Кислиця наголосив, що "Росія – як рак, але гірше" й продовжує знищувати все довкола.

Вона припинить вбивати й поширювати насильство, лише коли буде нездатною робити це. Обов'язково потрібно збивати російські ракети. Обов'язково потрібно знищувати російські бойові літаки на їхніх базах. Треба робити рішучі кроки, аби ліквідувати загрозу,

– сказав він.

Також він зазначив, що агресора можна зупинити лише тією "мовою", яку він розуміє. Росія повинна понести відповідальність за всі свої злочини.