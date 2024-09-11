Світ – це не кримінальний район у Ленінграді: Кислиця в Радбезі ООН назвав Путіна "гангстером"

Росія використовує вбивства цивільного населення та удари по об'єктах критичної інфраструктури для залякування світу. Така стратегія Путіна є "логікою гангстера".

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час виступу в Раді безпеки ООН. За його словами, сесія Генасамблеї відкрилася під вибухи балістичних ракет і крики поранених мирних українців.

Читайте також Вчителька Путіна розповіла, як у дитинстві він "страчував" каченят

Путін використовує логіку гангстера

Сергій Кислиця наголосив, що Росія прагне залякати світ, щоб західні партнери не надали Україні дозвіл на удари по російській території на далекі відстані.

Це логіка гангстера, ким Путін фактично і є, – треба бити жертву з такою жорстокістю, щоб перехожі навіть не намагалися її захистити, а переходили на інший бік вулиці через страх, що з ними може статися те саме,

– заявив постійний представник України при ООН.

Він додав, що світ – це не кримінальний район у Ленінграді, в якому виріс Путін, а міжнародне співтовариство – не "група заляканих перехожих, які бояться вуличної бійки".

Кислиця також вкотре підкреслив, що Україна дійсно хоче завершити цю війну й понад усе прагне миру. За його словами, саме тому наша країна потребує здатності "знищити російські засоби вбивства і руйнування, які розташовані далеко від українських міст, що є їхніми цілями".

Під час виступу Сергій Кислиця розповів про останні російські обстріли цивільних об’єктів у багатьох містах України.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила про щонайменше 184 загиблих і 856 поранених цивільних у серпні – це друга найбільша кількість жертв серед цивільного населення за місяць цього року після показників липня.

До слова, раніше президент США Джо Байден заявив, що питання надання дозволу Україні на удари далекобійною зброєю по території Росії вже опрацьовується. За словами американського лідера, його адміністрація "зараз це вирішує".