Доказ поразки Росії: Кислиця закликав до санкцій за проведення "виборів" в окупації

Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН закликав до жорстких санкцій проти Росії за "вибори" в окупації. Він наголосив, що організатори мають понести відповідальність.

Українці ж продовжують протистояти росіянам навіть в окупації. Вони саботують проведення псевдовиборів та нагадують росіянам, що ЗСУ повернуть території додому.

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Спроба узаконити контроль

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради безпеки вкотре звернув увагу на незаконні вибори Кремля на окупованих території. Він пояснив, що таким чином загарбники намагаються узаконити контроль над українськими населеними пунктами. Це слугує доказом, що Кремль усвідомлює неминучість поразки.

Постійний представник наголосив, що Росія має понести відповідальність за протиправні дії. Українські правоохоронці вже займаються пошуком організаторів "виборів" на окупованих територіях.

Щодня, якщо не щогодини, Росія доводить, що її дії повністю несумісні з цілями та принципами Статуту ООН, не кажучи вже про Раду безпеки,

– заявив Кислиця.

Він закликав міжнародну спільноту запровадити санкції проти Росії за фактом проведення "псевдовиборів". Він додав, що Україна ніколи не визнає ці незаконні дії, а результати не можуть мати юридичних наслідків згідно з міжнародним правом

Наприкінці Сергій Кислиця подякував країнам, що засудили російське "шоу". Зокрема, це стосувалося Албанії, США, Франції, Еквадору, Гані, Мальти, Швейцарії, Японії, ОАЕ, Великій Британії, Бразилії, Габону та Японії

Беззаконня приховане під демократію