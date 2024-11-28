Це не нова людина для України, – МЗС про призначення Келлога спецпосланцем Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп призначив своїм спеціальним представником з питань України та Росії 80-річного генерала у відставці Кіта Келлога. На відповідне призначення в українському МЗС відреагували позитивно.

У відомстві привітали Кіта Келлога з призначенням, наголосивши, що ця людина добре відома Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

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Що заявили у міністерстві про Келлога

Представник відомства розповів, що українські делегації вже неодноразово зустрічалися та спілкувалися раніше з Келлогом. За його словами, з новообраним спецпосланцем налагоджений хороший контакт.

Ми вітаємо його призначення на цю місію, вона справді важлива й складна. Кіт Келлог – не нова людина для України. Взагалі посольство України у США підтримувало тісний зв'язок з ним, зокрема у межах експертної дипломатії останніми роками, і за цей час розвинуло та підтримує з ним гарний діалог,

– розповів він.

Як нагадав Тихий, Келлог був серед спеціальних гостей на виступі президента Володимира Зеленського в Інституті Рейгана під час липневого візиту до США. Водночас, на думку речника, наразі зарано давати будь-які інші коментарі щодо нього.

"Ми чекаємо на роботу з ним, на ще активнішу взаємодію з ним у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо з ним налагоджувати контакт", – пояснив речник українського МЗС.

До речі, у своєму дописі Келлог зазначив, що вважає для себе великою честю призначення на посаду помічника президента і спеціального представника з питань України та Росії. Згідно з "мирним планом" Келлога, Трамп може припинити надання військової допомоги Україні, якщо вона не погодиться на мирні переговори.