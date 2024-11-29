Спецпредставник Трампа Келлог має план припинення війни в Україні: що він може передбачати

Напередодні новообраний президент США Дональд Трамп призначив спеціального представника з питань України та Росії. Ним став генерал у відставці Кіт Келлог.

Келлог має план припинення війни. Що саме він може передбачати, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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План Келлога щодо припинення війни в Україні

Кіт Келлог виклав свій план досить детально, написавши у квітні для політичного інституту America First. ЗМІ навели головні тези:

припинення вогню, заморожування лінії фронті та запровадження демілітаризованої зони. Якщо Росія погодиться на це, отримає обмежене пом'якшення санкцій, повне – лише після підписання мирної угоди, яка "сподобається" Україні;

введення податку на експорт російських енергоносіїв, кошти від якого підуть на відбудову України;

відкладення вступу України в НАТО на невизначений термін;

від України нібито не вимагатимуть відмовитися від повернення окупованих територій, але наша держава має погодитися добиватися цього виключно дипломатичним шляхом.

Серед іншого, план також передбачає припинення підтримки України з боку США в разі відмови від переговорів з Росією. Посилення підтримки нашої держави та навіть суттєве її збільшення, – якщо агресор не погодиться сісти за стіл переговорів.