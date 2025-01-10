У МЗС пояснили, чому візит спецпредставника Трампа в Україну відтермінували

Візит обраного Дональдом Трампом спецпредставника Кіта Келлога в Україну відклали з юридичних причин. Тепер поїздка має відбутися після інавгурації нового президента США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

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Що сказали у МЗС про відкладання візиту Келлога в Україну

Георгій Тихий зазначив, що надав би перевагу, щоб все-таки команда генерала Кіта Келлога коментувала терміни його візиту в Україну. За словами речника МЗС, поїздка американського політика продовжує готуватися, і вона відбудеться.

Тихий також наголосив, що жодних політичних причин перенесення візиту Келлога немає. Мовиться лише про юридичні причини, через які спецпредставник Трампа приїде в Україну після інавгурації обраного президента США, яка відбудеться 20 січня.

Американське законодавство містить такий важливий законодавчий акт, який називається Logan Act (закон Логана – 24 Канал). Згідно з яким, всі контакти мають відбуватися після вступу на посаду президента. За нашою інформацією – це єдина причина,

– зазначив речник МЗС України.

Він також підкреслив, що українська сторона готується до цього візиту та вважає приїзд Келлога дуже важливим.

"Ми дійсно хочемо якнайшвидше після інавгурації розпочати діалог з Келлогом з найбільш важливих питань досягнення справедливого, всеосяжного та сталого миру", – пояснив Георгій Тихий.

До слова, Георгій Тихий також заявив, що українське МЗС вітає позицію Кіта Келлога досягнути справедливого миру для України за 100 днів. Водночас представник міністерства закликав громадян ставитися спокійно до подібних заяв.