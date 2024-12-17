Спецпредставник Трампа по Україні планує відвідати Київ у січні, – Reuters

Спеціальний представник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог планує відвідати Київ на початку січня. Разом із цим американський посадовець також відправиться й у кілька інших європейських столиць.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Цю інформацію агентству надали два джерела, обізнані з питанням.

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Що відомо про майбутню поїздку Келлога в Україну

За даними співрозмовників видання, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, який має стати спецпредставником Трампа в Україні та Росії планує поїхати в Київ на початку січня, оскільки адміністрація новообраного президента США прагне якнайшвидше покласти край російсько-українській війні.

Американський посадовець не планує відвідувати Москву під час цієї поїздки, повідомили обізнані джерела, які побажали залишитися анонімними.

Замість цього Келлог відвідає високопосадовців в Україні, а його команда працює над організацією зустрічей з лідерами в інших європейських столицях, таких як Рим і Париж. Одне з джерел попередило, що планування поїздки все ще завершується, тому маршрут спецпредставника може змінитися.

Очікується, що зустрічі будуть зосереджені на "встановлення статус-кво" від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних переговорах, повідомили джерела.

З усім тим, ця запланована поїздка підкреслює терміновість, з якою новообраний президент США прагне закінчити війну, що триває в Україні.

До слова, нещодавно Кіт Келлог сказав, що війна в Україні може скінчитися за кілька місяців. За його словами, єдина людина, яка може це зробити, – це Дональд Трамп, і, за його словами, республіканець це зробить.