Війна в Україні може закінчитись за кілька місяців, – Келлог

Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог зробив заяву стосовно закінчення війни на території нашої держави. На його думку, усе може закінчитися вже за кілька місяців.

За його словами, лише новообраний президент США може зупинити війну в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву в етері американського телеканалу Fox News.

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Келлог припустив, коли може закінчитися війна

У спецпредставника Трампа поцікавилися, чи зміг би Вашингтон запросити українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна у США задля проведення перемовин між ними обома. Келлог своєю чергою сказав, що Трамп здатен на це.

Він би зробив такий сміливий крок. Але коли мова йде про Україну і Росію, я дійсно вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити – це президент Дональд Трамп, і він це зробить,

– заявив він.

На його думку, це була б хороша ідея й сам Трамп думає "неординарно" і "грає в тривимірні шахи". Тому, як каже Келлог, не варто "виводити щось за межі можливого", оскільки він не буде здивований подібним потенційним рішенням новообраного американського лідера.

Раніше Кіт Келлог казав, що новообраний президент США насамперед планує зосередитися на питаннях економіки та кордону, що мають критичне значення. Однак, за його словами, також усвідомлює свої зобов'язання щодо України.

Чи справді Трамп може закінчити війну

До слова, Foreign Affairs швидке припинення війни може вимагати компромісів, які не влаштують жодну зі сторін, тож Дональд Трамп не зможе швидко завершити це. Видання пише, що "ані Путіна, ані Зеленського не вдасться легко змусити до переговорів".

Експерти нагадують про невдалу угоду США з Талібаном під час першого терміну Трампа. Тоді спроба укласти мир призвела до посилення бойовиків і втрати контролю над Афганістаном. Подібний сценарій умиротворення Путіна може мати катастрофічні наслідки для України та всього регіону.