Візит в Україну відбудеться раніше: Кіт Келлог зробив заяву

Цього тижня спецпредставник Трамп з питань України та Росії прибуде до Києва. Кіт Келлог розповів, скільки триватиме його візит.

Президент Зеленський заявив, що Кіт Келлог прибуде до Києва 20 лютого та поїде разом із ним на фронт. Втім, згодом виявилося, що спецпредставник Трампа приїде до української столиці на день раніше, передає 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Келлог розкрив деталі про візит в Україну

17 лютого під час перебування у Брюсселі Кіт Келлог поділився з журналістами своїми планами. Він розказав, що у вівторок відвідає Варшаву. А вже звідти вирушить потягом до Києва. У столиці України Келлог буде у середу вранці.

Також Кіт Келлог розповів, що його візит триватиме три дні. Програма ще перебуває на стадії узгодження. Він підтвердив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським. Водночас не сказав, чи поїде на передову.

Нагадаємо, що посадовець, коментуючи побоювання Києва щодо переговорів між Росією і США у Саудівській Аравії, заявив, що Україні не нав'язуватимуть мирну угоду.