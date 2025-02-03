Трамп підписав указ про призначення Келлога спецпредставником з питань України та Росії
- Дональд Трамп призначив Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.
- Президент США заявив про "досягнення значного прогресу" у відносинах між Росією та Україною, але подробиць не надав.
Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог офіційно став спеціальним представником Трампа з питань України та Росії. Відповідний указ президент США підписав 3 лютого.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентку "Голосу Америки" Катерину Лісунову.
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Кіт Келлог – спецпредставник Трампа з питань України та Росії
Дональд Трамп офіційно призначив Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії.
Ми досягли значного прогресу у відносинах між Росією та Україною,
– заявив президент США.
Втім, подробиць не розповів.
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Зауважимо, Radio NV з посиланням на джерела в українських і американських політичних колах повідомляло, що Кіт Келлог має прибути в Україну нібито вже найближчим часом, після 11 лютого. Очікується що спецпредставник Трампа приїде для зустрічі з Володимиром Зеленським.
"Після візиту Келлог поїде на перемовини до Європи, а згодом має взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції", — зазначає джерело.
Додамо, напередодні в одному з інтерв'ю Володимир Зеленський розповів, зустріч із Кітом Келлогом має відбутися найближчим часом. Однак чіткої дати поки що немає.