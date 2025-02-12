Китай не хоче допустити програшу Росії у війні і всіляко їй допомагає, – розвідка Естонії

Китай хоче не допустити програшу Росії у війні. Він допомагає російській економіці триматися на плаву та навіть виготовляти зброю.

Китай сприяє надходженню компонентів для виготовлення безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як Китай рятує Росії від провалу

Служба зовнішньої розвідки Естонії у щорічному звіті заявила, що Китай "мовчазно підтримує" своїх громадян і компанії, які співпрацюють із Москвою. Як повідомляє Bloomberg, китайська допомога сприяла розвитку російського виробництва безпілотників, зокрема шляхом постачання західних компонентів.

Інтерес Китаю полягає в тому, щоб запобігти програшу Росії у війні в Україні, оскільки такий результат означав би перемогу його головного суперника, Сполучених Штатів,

– йдеться у звіті.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін планує візит до Москви на парад 9 травня, а також запросив Путіна до Китаю на святкування 80-річчя перемоги над Японією. Візит Сі Цзіньпіна у Росію це насамперед відповідь Дональду Трампу за Панамський канал. Адже дії нового президента США це прямий удар по економічних інтересах Китаю.