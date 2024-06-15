Китай постачає компоненти для виробництва російських БпЛА і ракет, – США в ООН

Китай продовжує підтримувати Кремль у його війні проти України. Зокрема, Пекін сприяє військовому виробництву Росії та постачає їй компоненти для нової зброї.

Також Росія намагається відвернути увагу інших держав від Глобального саміту миру. Для цього вона скликала засідання Ради Безпеки ООН.

Дивіться також Кислиця чітко пояснив для ООН, що криється за "миротворчими пропозиціями" Путіна

Як Китай продовжує допомагати Росії

Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд заявив, що Китай постачає Росії компоненти, необхідні для виробництва БпЛА і ракет.

КНР постачає Росії значні обсяги верстатів, мікроелектроніки, оптики, технологій для БпЛА і крилатих ракет, а також двигунів для БпЛА і турбореактивних двигунів для крилатих ракет. Китайські та російські структури працюють над спільним виробництвом БпЛА на території Росії,

– повідомив Вуд.

Варто зазначати, що Росія продовжує намагатися відвернути увагу інших держав від Глобального саміту миру, який розпочнеться вже сьогодні, 15 червня, у Швейцарії, шляхом скликання засідання Радбезу ООН.

Вуд заявив, що скликання Радбезу ООН на 14 червня – це "прозора спроба" Кремля відволікти світову увагу від мирного саміту щодо України.

Американський дипломат наголосив, що Росія намагається перекласти вину за війну в Україні на інших, зокрема, стверджуючи, що саме захист України власного суверенітету і територіальної цілісності є перешкодою для досягнення миру.

За словами Вуда, Москва прагне переконати світову спільноту, що мир неможливий через дії України, яка борониться від російської військової агресії.

Саміт миру у Швейцарії: останні новини