Китай отримає найбільше вигоди від перемоги України, – міжнародник

Диктатор Владімір Путін сподівався, що перемога над Україною допоможе зруйнувати так званий "однополярний світ". Натомість все йде до того, що Росія стане сировинним придатком Китаю.

Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі. За його словами, Китай також має певні незручності від війни Росії проти України і зацікавлений, щоб все якнайшвидше закінчилося.

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Китай так само страждає від цього. І підтримка (України – 24 Канал) на дипломатичному рівні стає все більшою з кожною жертвою, зруйнованою місцевістю тощо. Адже є відповідні репутаційні наслідки і для самого Китаю. Вони так само хочуть, щоб все закінчилося якнайшвидше, але не можуть вплинути на Путіна,

– вважає Ялі.

За його словами, Китай незадоволений діями Росії. Не дарма в медіа з'являлися повідомлення, що Путін нібито кинув Сі Цзіньпіня, коли не попередив його про наміри здійснити повномасштабне вторгнення.

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Китаю вигідна перемога України

Як наголосив Ялі, після перемоги України світ стане не багатополярним, а "біполярним". Так раніше заявляв президент США Джо Байден, наголошуючи, що майбутні конфлікти будуть між демократіями та автократіями – між Штатами та Китаєм.

Натомість Росія упродовж війни з Україною поступово перетворюється на ресурсну базу Китаю. Залежність Москви від Пекіну з кожним днем зростає. Окупанти змушені переорієнтовувати потоки продажу нафти та газу, що дозволяє Китаю вибивати знижки.

З кожним днем Росія все більше перетворюється на ресурсну базу, про яку мріє Китай. Там також є своя історична пам'ять та зовсім інше сприйняття часу. Вони чудово пам'ятають 19 століття та хочуть повернення свої "ісконно китайських земель", які свого часу "відкусила" Росія. Свого вони дочекаються. Я б назвав Китай найбільшим вигодоотримувачем від війни,

– зазначив Ялі.

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