Невідворотна перспектива, – Фейгін відповів, чи реальний сценарій нападу Китаю на Росію

Не вперше подейкують про те, що Китай претендує на частину російських територій. Нещодавно видання Financial Times отримало підтвердження, що таку можливість розглядають і в Росії.

Кремль, вибравши собі союзником Китай у протистоянні із Заходом, міг серйозно прорахуватися. Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін у розмові з 24 Каналом проаналізував, чи справді для Росії існує загроза з Китаю.

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Росія сама загнала себе у пастку

Росія готується до вторгнення Китаю із застосуванням тактичної ядерної зброї, про що повідомив The Financial Times. У виданні стверджують, що нібито отримали секретні документи, які містять 29 таємних файлів із 2008 до 2014 року. Там описані сценарії, як саме, на думку Москви, Китай може вдертися до Росії.

Експансія Китаю цілком прогнозована на далекому горизонті з об'єктивних історичних та геополітичних причин. Напевно, це для Кремля не є секретом. Ще кілька десятиріч тому Китай був більшим ворогом Росії, ніж США. Історичний етап, коли Росія стала залежною від східного сусіда, відбувся за останні 20 років,

– зауважив Марк Фейгін.

Ще у 1990-х роках Росія декларувала курс на зближення із Заходом. Однак це бажання в Росії проіснувало недовго, і вона, замість співпраці із Заходом, вступила у конфронтацію з ним. Тож вибір союзника у цій боротьбі був не надто широким.

"Для Москви було вигідне зближення з Китаєм, не дивлячись на те, що у нього тісніші та прогнозованіші стосунки з Заходом. У Китаю немає територіальних суперечок зі США, є лиш геополітичне суперництво. А ось Москва – це все ж східний сусід і потенційна жертва", – наголосив Фейгін.

Китай, попри певне уповільнення, є державою, яка росте. Російський правозахисник пояснив, що для нього немає іншого екстенсивного шляху розвитку, крім як освоєння північних територій – багатих на ресурси та з низькою концентрацією населення. Тим паче з потенційним падінням влади у Росії ці території не мають ніякого плану розвитку.

Перспектива для Росії є загрозливою

З огляду на вищесказане, інформацію, яку опублікували у Financial Times, не видається геть нереалістичною.

Такі плани, безумовно, пишуть пачками у відповідних штабах: як у Китаї, США, так і в Росії – щоправда, щодо інших потенційних мішеней. Тому сама наявність такого плану не є чимось винятковим. Іншим питанням є реалізація плану на етапі, в якому ми перебуваємо,

– зауважив Фейгін.

На думку Фейгіна, на сьогодні ймовірність нападу Китаю є не надто високою.Насамперед, тому що Китай бачить, що Росія сама вступила у гостру військову конфронтацію із Заходом. Через це вона стрімко слабшає.

"Це питання не одного дня чи року, але, безумовно, це невідворотна та фатальна перспектива", – наголосив правозахисник.

Крім того, Китай ні з ким не воює вже протягом довгого часу. Для Пекіна війна – це вияв слабкості, а не закріплення сили. Тож Китай навіть не демонструє свою воєнну міць, адже не бачить в цьому сенсу, зважаючи на дії Росії.

"Москва саме з цих причин не побоюється, що їй загрожує експансія та ще й з використанням військової сили. Не кажучи вже про ядерну зброю. Це заспокоює Москву, але це помилкове заспокоєння", – додав Фейгін.

Така загроза для Росії ставатиме все реальнішою впродовж наступних 10 – 20 років.

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