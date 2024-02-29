Кремль, выбрав себе союзником Китай в противостоянии с Западом, мог серьезно просчитаться. Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин в разговоре с 24 Каналом проанализировал, действительно ли для России существует угроза из Китая.

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Россия сама загнала себя в ловушку

Россия готовится к вторжению Китая с применением тактического ядерного оружия, о чем сообщил The Financial Times. В издании утверждают, что якобы получили секретные документы, которые содержат 29 секретных файлов с 2008 по 2014 год. Там описаны сценарии, как именно, по мнению Москвы, Китай может вторгнуться в Россию.

Экспансия Китая вполне прогнозируема на далеком горизонте по объективным историческим и геополитическим причинам. Наверное, это для Кремля не является секретом. Еще несколько десятилетий назад Китай был большим врагом России, чем США. Исторический этап, когда Россия стала зависимой от восточного соседа, состоялся за последние 20 лет,

– отметил Марк Фейгин.

Еще в 1990-х годах Россия декларировала курс на сближение с Западом. Однако это желание в России просуществовало недолго, и она, вместо сотрудничества с Западом, вступила в конфронтацию с ним. Поэтому выбор союзника в этой борьбе был не слишком широким.

"Для Москвы было выгодно сближение с Китаем, несмотря на то, что у него более тесные и прогнозируемые отношения с Западом. У Китая нет территориальных споров с США, есть лишь геополитическое соперничество. А вот Москва – это все же восточный сосед и потенциальная жертва", – подчеркнул Фейгин.

Китай, несмотря на определенное замедление, является государством, которое растет. Российский правозащитник объяснил, что для него нет другого экстенсивного пути развития, кроме как освоения северных территорий – богатых ресурсами и с низкой концентрацией населения. Тем более с потенциальным падением власти в России эти территории не имеют никакого плана развития.

Перспектива для России является угрожающей

Учитывая вышесказанное, информацию, которую опубликовали в Financial Times, не кажется совершенно нереалистичной.

Такие планы, безусловно, пишут пачками в соответствующих штабах: как в Китае, США, так и в России – правда, по другим потенциальным мишеням. Поэтому само наличие такого плана не является чем-то исключительным. Другим вопросом является реализация плана на этапе, в котором мы находимся,

– отметил Фейгин.

По мнению Фейгина, на сегодня вероятность нападения Китая не слишком высока, прежде всего, потому что Китай видит, что Россия сама вступила в острую военную конфронтацию с Западом. Из-за этого она стремительно ослабевает.

"Это вопрос не одного дня или года, но, безусловно, это неотвратимая и фатальная перспектива", – подчеркнул правозащитник.

Кроме того, Китай ни с кем не воюет уже в течение долгого времени. Для Пекина война – это проявление слабости, а не закрепление силы. Поэтому Китай даже не демонстрирует свою военную мощь, ведь не видит в этом смысла, учитывая действия России.

"Москва именно по этим причинам не опасается, что ей грозит экспансия да еще и с использованием военной силы. Не говоря уже о ядерном оружии. Это успокаивает Москву, но это ложное успокоение", – добавил Фейгин.

Такая угроза для России будет становиться все более реальной в течение следующих 10 – 20 лет.

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