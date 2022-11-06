"Війна в Україні лише розминка": США занепокоєні темпами розробки ядерної зброї Китаєм

У США попередили, що Китай розробляє ядерну зброю набагато швидше, ніж прогнозувалось. Це може стати "проблемою найближчого майбутнього".

Стримування Китаю недостатнє

Такі висловлювання озвучив очільник Стратегічного командування США адмірал Чарльз Річард під час виступу на щорічному симпозіумі Військово-морської підводної ліги.

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Він зауважив, що політика стримування Китаю "повільно тоне" як корабель, оскільки Китай просувається у виготовленні ядерної зброї швидше за США.

Він тоне повільно, але тоне, тому що по суті вони розгортають сили й засоби на місцях швидше, ніж ми,

– наголосив він

"Китай – проблема найближчого майбутнього": адмірал застеріг про небезпеку

За словами Річарда, невдовзі буде неважливо, наскільки хорошими будуть їхні командири та сили. Їх, на його думку, буде недостатньо для стримування Китаю.

"Це проблема найближчого майбутнього", – зауважив адмірал. Тож, він вважає, що "війна в Україні – це лише розминка",

Адмірал Річард зазначив, що США усе ще мають перевагу в підводних човнах – "можливо, єдину справжню асиметричну перевагу, яку ми все ще маємо".

Китай дійсно нарощує ядерну потужність

Раніше у США повідомили, що Китай відмовляється вести перемовини зі Сполученими Штатами щодо ядерної зброї. Мовиться про обговорення кроків, щоб зменшити ризик, створений цією зброєю.

У Пентагоні визнали, що Китай розширює свої ядерні сили. Ба більше, країна Східної Азії працює над тим, щоб до 2030 року мати тисячу ядерних боєголовок.

22 жовтня в Китаї на третій термін правління прийшов Сі Цзіньпін . Він, підбиваючи результати своєї роботи, заявив, що Пекін прагне мирного об'єднання з Тайванем, однак не виключає і силового вирішення цієї "проблеми".

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